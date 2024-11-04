Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказались Сумы.

Утром 4 ноября в Сумах прогремели взрывы. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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В области – воздушная тревога

В Сумской области объявили воздушную тревогу и почти сразу же сообщили о взрывах. Пока неизвестно никаких деталей. Местные власти еще не комментировали взрывы.

В Воздушных силах сообщили, что в Сумской области есть угроза применения баллистического вооружения.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните: обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия постоянно атакует мирные украинские города. Часто целями становятся именно объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в ночь на 4 ноября на Сумщине силы ПВО сбили 19 БПЛА.