Россия запустила ракеты и дроны: в Сумах раздавались взрывы

Вечером 22 февраля под угрозой ударов с воздуха оказались Сумы. В 22:44 в городе слышали звуки взрывов.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Россия снова атакует Украину ударными БпЛА: тревога досталась уже Киева

Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области началась еще в 18.35. За эти часы Россия запускала по области управляемые авиационные бомбы и ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении враждебной цели в области в 22:40.

Скоростная цель в Сумской области юго-западным курсом,

– говорилось в сообщении.

В 22:48 уже после взрывов в области зафиксировали еще одну вражескую ракету. А на севере и юге Сумщины фиксировались российские БПЛА типа "Шахед". Россия проводит комбинированную атаку.

По состоянию на 22.58 о повторных взрывах не сообщается. Если в области были последствия вражеской атаки – о них сообщат впоследствии.

Кстати, оперативно о воздушных тревогах, взрывах и других важных новостях мы сообщаем в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить самое важное.

Начался очередной вечер, когда Россия атакует Украину беспилотниками. Под ударом оказались крупные города Украины, в частности, Киев, Черкассы и Кривой Рог. В областях работают силы ПВО, они отражают вражескую атаку.