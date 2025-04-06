В Сумах прогремели взрывы

Россияне не прекращают террор украинских городов. Вечером 6 апреля враг ударил по Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие.

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Что известно о взрывах в Сумах

Так, в 20:21 в Сумах был слышен звук взрыва. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Причиной была угроза применения баллистического вооружения.

Скоростная цель на границе Сумщины в направлении Сум,

– написали Воздушные силы за мгновение до взрыва.

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Заметим, что ночью 6 апреля в Сумах 8 "Шахедов" атаковали гражданскую инфраструктуру. В результате атаки были повреждены административные и складские помещения, автомобильную и другая техника одного из предприятий. Обошлось без жертв.

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Комбинированная атака на Украину 6 апреля

К сожалению, в результате комбинированной атаки этой ночью пострадали и другие города. По данным Воздушных сил, под ударом оказались Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая область, Черкасская и Николаевская области.

В целом враг запустил 132 средства воздушного нападения – 23 ракет различных типов и 109 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов). Защитникам удалось сбить 53 цели:

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крылатых ракет "Калибр";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

40 ударных БпЛА типа "Шахед"

53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий).

Юрий Игнат сообщил, что 5 из 6 баллистических ракет "Искандер-М" попали в Киевской области. В частности, известно, что в столице снова пострадал офис телеканала FREEДОМ.