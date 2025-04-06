Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо не ігнорувати загрозу й у випадку оголошення тривоги негайно прямувати в укриття.
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Що відомо про вибухи у Сумах
Так, о 20:21 у Сумах було чути звук вибуху. Незадовго до цього у регіоні була оголошена повітряна тривога. Причиною була загроза застосування балістичного озброєння.
Швидкісна ціль на прикордонні Сумщини в напрямку Сум,
– написали Повітряні сили за мить до вибуху.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, що вночі 6 квітня у Сумах 8 "Шахедів" атакували цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки було пошкоджено адміністративні та складські приміщення, автомобільну й інша техніку одного з підприємств. На щастя, обійшлося без жертв.