В Сумах прогремели взрывы: что говорит власть
В Сумах прогремели взрывы, а также там видели дым. Это уже прокомментировала местная власть.
Днем 3 августа в Сумах прогремел взрыв. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.
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В Сумах неспокойно
В городе прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Впоследствии написали о повторном взрыве.
После этого начали появляться сообщения о дыме над городом. Алексей Дрозденко, глава Сумской ГВА, отметил, что это – следствие возгорания резины в одном из районов города.
Он также сообщил, что работники ГСЧС работают на месте. В то же время из-за того, что появление дыма и взрывы совпали во времени, то нельзя точно сказать, был ли в городе прилет, поэтому нужно дождаться официальных комментариев по этому поводу.
Воздушные силы ранее сообщили о ракетной опасности для Сумской и Полтавской областей. Впоследствии тревогу отменили для Полтавщины.
Мониторинговые каналы пишут, что в окрестностях Сум работает разведывательный беспилотный летательный аппарат.
Ночью Россия атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". Тогда взрывы прогремели в Одессе, в Винницкой области и в Полтавской области.
Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.