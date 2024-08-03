В Сумах прогремели взрывы: что говорит власть

В Сумах прогремели взрывы, а также там видели дым. Это уже прокомментировала местная власть.

Днем 3 августа в Сумах прогремел взрыв. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

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В Сумах неспокойно

В городе прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Впоследствии написали о повторном взрыве.

После этого начали появляться сообщения о дыме над городом. Алексей Дрозденко, глава Сумской ГВА, отметил, что это – следствие возгорания резины в одном из районов города.

Он также сообщил, что работники ГСЧС работают на месте. В то же время из-за того, что появление дыма и взрывы совпали во времени, то нельзя точно сказать, был ли в городе прилет, поэтому нужно дождаться официальных комментариев по этому поводу.

Воздушные силы ранее сообщили о ракетной опасности для Сумской и Полтавской областей. Впоследствии тревогу отменили для Полтавщины.

Мониторинговые каналы пишут, что в окрестностях Сум работает разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Ночью Россия атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". Тогда взрывы прогремели в Одессе, в Винницкой области и в Полтавской области.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.