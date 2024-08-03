Вдень 3 серпня у Сумах пролунав вибух. Раніше в регіоні оголосили повітряну тривогу.

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У Сумах неспокійно

У місті прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Після цього почали з'являтись повідомлення про дим над містом. Олексій Дрозденко, очільник Сумської МВА наголосив, що це – наслідок загоряння гуми в одному з районів міста.

Він також повідомив, що працівники ДСНС працюють на місці.

Повітря сили раніше сповістили про ракетні небезпеку для Сумської та Полтавської областей. Згодом тривогу скасували для Полтавщини.

Моніторингові канали пишуть, що на околицях Сум працює розвідувальний безпілотний літальний апарат.

Вночі Росія атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед". Тоді вибухи пролунали у Одесі, на Вінниччині та у Полтавській області.