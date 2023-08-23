В Сумах слышали взрыв после отбоя воздушной тревоги: объявили повторную угрозу
Источник:Суспильне Сумы
В Сумах раздались взрывы. Это произошло уже после отбоя воздушной тревоги.
В Сумах после отбоя воздушной тревоги раздались взрывы. Отбой объявили в 11:44.
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В городе слышали взрывы
В городе объявили об отсутствии воздушной угрозы. Однако в 11:59 уже сообщили о взрывах.
В Сумах повторно объявили тревогу. Сирены включили в 12:05. Воздушные силы сообщили о повторной вероятности применения вражеских дронов.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА!
– говорится в сообщении.
Оккупанты уничтожили школу в Сумской области
Один из вражеских дронов попал в учебное заведение города Ромны Сумской области.
В результате было полностью разрушено здание учебного заведения, о чем сообщили в областной военные администрации Сумщины.
Заметим, что ударили захватчики по городу дроном-камикадзе типа "Шахед". Таким образом они еще раз доказали, что воюют против мирного населения.
Известно о минимум двух погибших педагогах.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что тела погибших деблокировали спасатели ГСЧС. По его информации, еще 3 человека получили ранения.
В то же время министр внутренних дел отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. В частности, есть информация, что под завалами находятся еще 2 работника заведения.
Обстрелы Сумщины: последние новости
В Сумской ОВА 23 августа констатировали, что ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области.
Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Дружбовская, Свесская общины Сумской области.