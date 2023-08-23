В Сумах слышали взрыв после отбоя воздушной тревоги: объявили повторную угрозу

В Сумах раздались взрывы. Это произошло уже после отбоя воздушной тревоги.

В Сумах после отбоя воздушной тревоги раздались взрывы. Отбой объявили в 11:44.

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В городе слышали взрывы

В городе объявили об отсутствии воздушной угрозы. Однако в 11:59 уже сообщили о взрывах.

В Сумах повторно объявили тревогу. Сирены включили в 12:05. Воздушные силы сообщили о повторной вероятности применения вражеских дронов.

Сумская область – угроза применения ударных БПЛА!

– говорится в сообщении.

Оккупанты уничтожили школу в Сумской области

Один из вражеских дронов попал в учебное заведение города Ромны Сумской области.

В результате было полностью разрушено здание учебного заведения, о чем сообщили в областной военные администрации Сумщины.

Заметим, что ударили захватчики по городу дроном-камикадзе типа "Шахед". Таким образом они еще раз доказали, что воюют против мирного населения.

Известно о минимум двух погибших педагогах.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что тела погибших деблокировали спасатели ГСЧС. По его информации, еще 3 человека получили ранения.

В то же время министр внутренних дел отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. В частности, есть информация, что под завалами находятся еще 2 работника заведения.

Обстрелы Сумщины: последние новости

В Сумской ОВА 23 августа констатировали, что ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области.

Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Дружбовская, Свесская общины Сумской области.