У Сумах після відбою повітряної тривоги пролунали вибухи. Відбій оголосили о 11:44.

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У місті чули вибухи

У місті оголосили про відсутність повітряної загрози. Проте о 11:59 вже повідомили про вибухи.

У Сумах знову оголосили тривогу. Сирени ввімкнули о 12:05. У Повітряних Силах повідомили про повторну ймовірність застосування ворожих дронів.

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!,

– мовиться в повідомленні.

Повідомляють, що о 12:39 у Сумах знову чули вибух.

О 12:45 пролунав ще один вибух. Повітряні Сили повідомили, що у місті працює ППО.

Станом на 13:10 відомо про два збитих ворожих БпЛА типу "Шахед".

Водночас у Сумській ОВА просять залишатися в укриттях.

Окупанти знищили школу у Сумській області

Один з ворожих дронів влучив у навчальний заклад міста Ромни.

Внаслідок нього було повністю зруйновано будівлю навчального закладу, про що повідомили в обласній військові адміністрації Сумщини.

Зауважимо, що вдарили загарбники по місту дроном-камікадзе типу "Шахед". У такий спосіб вони вкотре довели, що воюють проти мирного населення.

Відомо про щонайменше двох загиблих освітян.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що тіла загиблих деблокували рятувальники ДСНС. За його інформацією, ще 3 людей отримали поранення.

Водночас міністр внутрішніх справ зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває. Зокрема, є інформація, що під завалами перебувають ще 2 працівників закладу.

Обстріли Сумщини: останні новини

У Сумській ОВА 23 серпня констатували, що вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Дружбівська, Свеська громади Сумської області.