В Сумах слышали взрыв: в направлении города летела ракета

В Сумах днем 12 мая прогремел мощный взрыв. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.

Военные предупреждали о движении вражеской ракеты. 24 Канал призывает жителей Сумской области находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах был сильный взрыв

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 15 часов 02 минуты. Воздушные силы предупреждали об угрозе пуска управляемых авиационных ракет, а также разведывательные дроны врага.

Значительная активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях! Плюс активность разведывательных БПЛА!

– писали военные.

Около 15 часов 17 минут Воздушные силы написали о движении вражеской ракеты через Сумскую область. Тогда в самих Сумах слышали громкие звуки.

"В Сумах был слышен звук взрыва", – писали корреспонденты Суспильного.

Между тем военные также через несколько минут попросили жителей Полтавской области оставаться в укрытиях. По состоянию на 15 часов 29 минут воздушная тревога раздается как в Сумской, так и в Полтавской области.

В Сумской ОВА рассказали о последствиях взрыва

В Сумской областной военной администрации впоследствии рассказали, что сегодня, 12 мая, враг снова нанес ракетный удар по окраине города Сумы.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Предварительно, без жертв,

– написали представители ОВА.

Там также призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Ранее в Сумах также были взрывы

Взрывы в Сумах раздавались также и 11 мая. Это произошло в 16 часов 40 минут, в Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали об угрозе применения вражеской авиации.

Впоследствии в Сумской ОВА отметили, что враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. Там погибла женщина 1987 года рождения, которая получила множественные ранения, что были несовместимы с жизнью.

До этого громкие звуки в Сумах раздавались 4 мая около 22 часов 13 минут. Позже в ОВА уточнили, что враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. Предварительно, люди не пострадали.

Стоит отметить, что военный эксперт Владислав Селезнев сообщил 24 Каналу , что в ближайшее время оккупанты, вероятно, усилят обстрелы Сумской области. Также активно будут действовать и вражеские диверсанты.

, что в ближайшее время оккупанты, вероятно, усилят обстрелы Сумской области. Также активно будут действовать и вражеские диверсанты. В то же время, по его словам, у россиян точно нет ресурсов для масштабного вторжения и тем более оккупации Сум. И вряд ли они найдутся у противника в обозримой перспективе.