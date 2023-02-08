На Сумщине слышали взрывы: в нескольких областях – воздушная тревога

В нескольких областях Украины по состоянию на 8 февраля объявили воздушную тревогу. На Сумщине слышали взрывы.

Украинцев призывают не пренебрегать безопасностью и немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Где сообщают об опасности

По состоянию на 12:35 воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Луганской (длится с 4 апреля 2022 года);

Николаевской;

Одесской.

Кроме того, "красным" на карте является временно оккупированный Крым (с 11 декабря).

Что происходит на фронте 8 февраля

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 8 февраля удалось ликвидировать уже 134 100 оккупантов. Российские захватчики без всякого успеха пытаются наступать на 5 направлениях. Украинские защитники и защитницы дают решительный отпор врагу.

За сутки воины ВСУ отбили много атак оккупантов. В частности, в Луганской области.

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что самая горячая ситуация – возле Кременной. Захватчики пытаются прорвать линию обороны. Враг несет колоссальные потери.

Алексей Данилов заявил: российские оккупанты могут пойти в наступление на 2 направлениях. В частности, могут атаковать к северо-востоку от Харькова или к югу от Запорожья. По словам секретаря СНБО, страна-террористка будет пытаться показать хотя бы какой-то результат к годовщине вторжения – 24 февраля. В то же время, Данилов сомневается, что российские войска будут пытаться атаковать Украину с территории Беларуси.

В ОК "Юг" отметили, что Россия готовила ДРГ. В то же время, украинские защитники на Юге уничтожили их плавсредства. Воинам ВСУ удалось повредить вражеские "Грады". Ими российские оккупанты обстреливали Херсон.

Телеграм-каналы сообщают, что в Сумской области произошли взрывы. Заявили о работе русской артиллерии.