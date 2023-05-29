В Черниговской области прогремели мощные взрывы во время тревоги
Днем 29 мая в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Черниговской области.
Предварительно, работает ПВО. Об этом сообщают мониторинговые группы, передает 24 Канал.
Важно В Киеве во время тревоги раздались взрывы в центральных районах: работает ПВО
Взрывы на Черниговщине
В ОК "Север" подтвердили, что в области работает ПВО
В Черниговской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги,
– отметили в ведомстве.
В Киеве во время тревоги раздались взрывы: что известно
- Мэр Виталий Кличко днем 29 мая сообщил о взрывах в городе в центральных районах.
- Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается, отметил Кличко.
- В Оболонском районе есть сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место.
- Спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, которые горят на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Напомним, что в ночь на 29 мая оккупанты обстреляли нашу страну. Так, на Киев захватчики запустили крылатые ракеты типа Х-101/555 из акватории Каспийского моря и ударные беспилотники Shahed. Важно, что это уже 15 по счету атака БПЛА на столицу с начала мая. В результате пострадавших нет, однако есть определенные разрушения инфраструктуры.
Также были попадания в один из военных объектов Хмельницкой области, из-за чего пострадали 5 летательных аппаратов.
Кроме этого, в Одесской области было попадание в портовую инфраструктуру.