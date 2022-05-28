В Сумской области россияне попали ракетой в птицефабрику: видео ужасных последствий из дрона
Источник:Общественное
Российские военные нанесли очередной удар по Сумской области. На этот раз войска агрессора "денацифицировали" птицефабрику.
Птиц в разрушенных постройках на момент удара не было
Вооруженные силы России ночью 28 мая обстреляли птицефабрику в Путивле Сумской области. Зафиксировано, вероятно, попадание авиационной ракеты, выпущенной с территории России.
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В результате вражеского удара полностью разрушены корпуса предприятия и нарушена вентиляционная система. Также взрывная волна повредила несколько построек.
Видео последствий ночного обстрела Путивля в Сумской области
Попадание ракеты полностью разрушен одним из корпусов птицефабрики. Заместитель директора предприятия Александр Токарь сообщил, что пострадавших людей в результате обстрела нет.
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Вместе с тем, размер материального ущерба сейчас оценивается. К счастью, птиц в разрушенных постройках на момент удара не было. На предприятии сообщили, что корпуса птицефабрики готовились к работе.
Последствия ракетного удара по птицефабрике в Путивле Сумской области / Фото Сумы
Российские войска продолжают обстреливать Сумскую область
- Сумская область в мае страдает от обстрелов со стороны России, которых становится все больше. Ночь 28 мая в Сумской области прошла крайне напряженно . Российские захватчики со своей территории 36 раз открывали огонь из минометов и артиллерии и нанесли ракетный удар.
- Ночь на 27 мая тоже была неспокойной в Сумской области. Захватчики открывали огонь из минометов : с 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы по территории Шосткинского района.
- Провокации России не ограничиваются только обстрелами. В частности, 16 мая в Сумскую область пыталась зайти вражеская ДРГ , которую украинские защитники сумели остановить. К сожалению, в результате столкновения погиб украинский пограничник .
- После этого россияне 17 мая начали бой на севере Шосткинского района . Вооруженным Силам Украины удалось остановить оккупантов и помешать прорвать украинскую границу.
- По данным иностранных СМИ, Россия снова взимает войска на границу с Черниговщиной и Сумщиной. Поэтому украинские военные готовятся принять бой с захватчиками.