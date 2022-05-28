В Сумской области россияне попали ракетой в птицефабрику: видео ужасных последствий из дрона

Российские военные нанесли очередной удар по Сумской области. На этот раз войска агрессора "денацифицировали" птицефабрику.

Птиц в разрушенных постройках на момент удара не было

Вооруженные силы России ночью 28 мая обстреляли птицефабрику в Путивле Сумской области. Зафиксировано, вероятно, попадание авиационной ракеты, выпущенной с территории России.

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В результате вражеского удара полностью разрушены корпуса предприятия и нарушена вентиляционная система. Также взрывная волна повредила несколько построек.

Видео последствий ночного обстрела Путивля в Сумской области

Попадание ракеты полностью разрушен одним из корпусов птицефабрики. Заместитель директора предприятия Александр Токарь сообщил, что пострадавших людей в результате обстрела нет.

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Вместе с тем, размер материального ущерба сейчас оценивается. К счастью, птиц в разрушенных постройках на момент удара не было. На предприятии сообщили, что корпуса птицефабрики готовились к работе.

Последствия ракетного удара по птицефабрике в Путивле Сумской области / Фото Сумы

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