В Сумской области в бою с российскими диверсантами погиб пограничник

Утром 16 мая вражеская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать государственную границу и зайти на территорию Сумской области. Украинские пограничники дали бой противнику. К сожалению, есть погибшие.

В бою с войсками противника погиб пограничник Александр Поповченко. 44-летний главный сержант являлся инспектором пограничной службы второй категории.

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Сержант вернулся на службу после российского вторжения

У глуховчанина был 10-летний опыт работы в Пограничной службе, в 2021 году он принял решение уволиться после завершения контракта. Однако все изменилось 24 февраля 2022 года: Александр решил вернуться на службу и делать то, что умел лучше всего – защищать границы.

Пограничник получил в бою с ДРГ смертельное ранение

Утром 16 мая Александр Поповченко вместе с собратьями по службе вступил в бой с диверсантами. Россияне стреляли из минометов, пулеметов и автоматов. Пограничники дали врагу жесткий отпор, однако Александр Поповченко получил смертельное ранение.

Склоним головы перед мужественным сыном глуховской земли. Он положил жизнь, чтобы защитить всех, кто мирно спал в это солнечное утро,

– почтили память пограничника в Глуховском горсовете.

У погибшего защитника осталась жена и двое детей. Прощаться с Александром будут 17 мая возле Трех-Анастасиевского собора в Глухове.

Что известно о попытке прорыва границы в Сумской области

Редакция 24 канала выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Александра Поповченко. Вечная память павшим Героям.

Утром 16 мая враги открыли огонь по приграничным районам Сумской области. Так россияне хотели отвлечь украинских защитников от проникновения ДРГ на украинскую территорию. Пограничники дали бой диверсантам и вынудили их отойти – за линию границы.

Какая ситуация в Сумской области: коротко

Российские войска постоянно обстреливают приграничные территории Сумской области. При этом враги бьют наугад, ведь постоянно попадают в гражданские объекты, в частности жилые дома.

Так вечером 14 мая россияне обстреляли ракетами село Шпилевка, а утром 15- ударили по Шосткинскому району. Жертв не было.

Также 14 мая враги обстреляли из миномета Великописаревскую общину.

Утраты в области были 12 мая. Тогда россияне применили артиллерию против гражданского населения.

В освобожденной от оккупантов Тростянке следователи ГБР обнаружили важные документы российских военных. Впоследствии эти данные будут переданы в международные инстанции.

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