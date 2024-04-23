В Таганроге прогремели взрывы: в небе появились следы от ПВО

В России в последнее время неспокойно, ведь там время от времени сообщают о звуках взрывов. В частности, в Таганроге якобы раздавались взрывы.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в Таганроге якобы раздавались взрывы. В то же время перед этим в Украине объявляли воздушную тревогу и мониторинговые каналы писали о выходы баллистики оттуда, передает 24 Канал.

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Вероятно, работала ПВО

Российские СМИ, как всегда, заявляют о работе сил противовоздушной обороны. На небе появился след якобы от ракеты. Конечно, россияне сфотографировали это и разместили в сети.

Наши ребята работают,

– написали в одном из сообщений.

Однако часто работа российской ПВО вызывают вопросы. В частности, в конце 2023 года операторы российской ПВО допустили ошибку и ракета упала в центре Белгорода.

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