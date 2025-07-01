"Где наша ПВО?!": россияне снова жалуются на взрывы в Таганроге и Новочеркасске

В ночь на 25 июля мощные взрывы прогремели в Таганроге и Новочеркасске в Ростовской области России. На территорию страны-агрессорки снова посетили неизвестные добрые дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Крупнейшая дроновая атака на Сочи: поражена нефтебаза международного аэропорта

Что известно о взрывах в Таганроге и Новочеркасске 25 июля?

После полуночи российские телеграм-каналы написали, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прогремела серия взрывов. Также пропагандисты пожаловались на дроны.

Пролет дронов в Таганроге: смотрите видео

В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук пролетающих беспилотников.

Ростовские телеграм-каналы писали, что в промежутке между 23:00 и 00:30 якобы "пролетели 20 дронов" в сторону Ростова и Новочеркасска. В то же время отметили, что только "несколько сбили" и пожаловались, мол, "летели очень низко".

А пока кремлевские пропагандисты грезят о хоть каком-то "успешном" сбитии, "обычные" россияне распространяют видео взрывов в сети, не сдерживая своего возмущения.

Куда полетел-то, б***ь, куда полетел?! Где наше ПВО?! Где, где, где где?!! С**а, сейчас протаранит,

– жалуется россиянка.

Смотрите также Один из крупнейших производителей в области газопереработки: дроны атаковали завод в Самарской области

Россияне спрашивают, а где же "Пе-Ве-О": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

На нытье россиян уже отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Россияне на Ростовщине спрашивают "Где наше пво?". В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное – под Москвой,

– отметил Андрей Коваленко.

Заметим, что накануне, в ночь на 23 июля, россиянам также было очень тревожно в Таганроге и Новочеркасске. Была атакована железнодорожная инфраструктура, которой пользуются ВПК и оккупационная армия.