Где находится Нижнекамск в Татарстане, где пылает НПЗ: показываем на карте

В Нижнекамске, что в Татарстане, пылает завод "Танеко", сотрудников эвакуируют, работает воздушная тревога. Где находится один из крупнейших и передовых НПЗ России "Танеко".

Удар по НПЗ в Татарстане станет болезненным ударом по логистике российской армии. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Горит "еда" для Ту-95: в России 4 сутки не могут потушить пламя на нефтебазе в Энгельсе

Где находится завод "Танеко" в Нижнекамске

Как сообщалось ранее, по словам российских телеграмм-каналов, на НПЗ "Танеко" в Нижнекамске произошел пожар. При этом в регионе раздавалась воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Сотрудников якобы эвакуируют, пострадавших среди них нет. В аэропорту Нижнекамска ввели план "Ковер". В Елабуге местные жители видели прожекторы в небо для отражения атаки беспилотников.

Где находится НПЗ "Танеко" в Нижнекамске: смотрите на карте

По словам руководителя ЦПД Коваленко, это один из крупнейших и самых продвинутых НПЗ в России.

НПЗ в Нижнекамске находится более чем в 1100 километрах от Украины. Такая дальнобойность украинских дронов, если их причастность подтвердится, поражает.

Расстояние до НПЗ "Танеко" / DeepState