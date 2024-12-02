В Тернополе раздались взрывы: в сети пишут о пожаре

В Тернополе были слышны взрывы. Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для региона.

После 00:00 в Тернопольской области раздалась воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Через полтора часа в областном центре прогремели взрывы, передает 24 Канал.

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Взрывы в Тернополе

Около 01:00 мониторинговые каналы сообщили о подлете дрона в Тернополь. Уже через несколько минут в городе было слышно работу ПВО, в том числе мобильно-огневых групп. Где-то после 01:12 прогремели взрывы.

Одни местные паблики сообщили о попадании в энергообъект, в результате чего возник пожар и перебои со светом. Остальные утверждают, что дрон над Тернополем сбили. В результате падения обломков загорелись три квартиры в жилой многоэтажке.

Людей эвакуируют. На месте работают экстренные службы. О пострадавших пока неизвестно. Пожар, предварительно, был ликвидирован.

Последствия атаки "Шахедов" на Тернополь 2 декабря / Фото соцсети

Напомним, что ночью 26 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Тернопольской области, что привело к обесточению 70 процентов территории.

К слову, с утра 1 декабря российские военные атаковали беспилотником общественный транспорт в Днепровском районе Херсона. Погибли три человека, среди которых волонтер Римма Бараненко.