"Безобразие": в Тернополе в укрытии устроили застолье, мэр уже отреагировал
В сети распространили видео, как в одном из укрытий Тернополя мужчины устроили застолье и распивали алкогольные напитки.
На инцидент уже отреагировал городской голова Сергей Надал, заявив, что правоохранители будут усиленно патрулировать в мобильных укрытиях.
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Кроме того, мэр обратился к горожанам и призвал сообщать о подобных случаях в полицию. Далее назвал такие действия "безобразием".
Это безобразие, когда уличные мобильные укрытия используют для попойки. Я призываю жителей Тернополя, если вы видите подобные ситуации, сразу сообщайте по номеру 102. Также обращаюсь в патрульную полицию, чтобы чаще патрулировать уличные укрытия во время тревоги и когда тревоги нет,
- Написал Надал.
Он подчеркнул, что от того, будут ли они сообщать о подобных случаях, зависит их безопасность. По его словам, помимо всех мер, должен быть и общественный контроль.
Какая ситуация с укрытиями в Украине
- После того, как из-за закрытого укрытия в Киеве погибли люди, власти начали проверку бомбоубежищ по всей стране. Инспекторы проверили около 5 тысяч укрытий.
- Кстати, другая проверка использования бюджетных средств показала довольно странные закупки. Так, в укрытие Днепровского района Киева накупили электрические овощерезки за 130 тысяч гривен, а также модные электрические сковородки, которые стоят 720 тысяч гривен за штуку.
- Более того, районная государственная администрация Днепровского района Киева заказала для укрытия 300 кожаных барабанов за 890 000 гривен. В системе Prozorro закупка отмечена как "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".