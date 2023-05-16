В Токмаке снова громко: местные сообщают о взрывах

Оккупантам тревожно на украинской земле. У них во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области снова раздались взрывы.

Мэр Мелитополя рассказал, что взрывы были слышны утром 16 мая. Буквально перед этим 15 мая в городе также было громко.

Смотрите также Россияне сосредоточили 150 тысяч войск на Юге: Жданов оценил их возможности

В Токмаке раздались взрывы

В Токмаке громко. Жители сообщают о взрывах во временно оккупированном городе,

– написал Иван Федоров.

По его данным, пока деталей нет. Дополнительную информацию следует ожидать от Генерального штаба ВСУ.

Следует отметить, что 15 мая в Токмаке прозвучала серия взрывов. Тогда советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что в Токмаке настоящее "доброе утро" от ВСУ. Однако детали не озвучил.

Иван Федоров, комментируя "хлопок" в Токмаке в понедельник, 15 мая, заметил: "А как неделю начали, так ее и проведут".

Взрывы в Токмаке 15 мая: смотрите видео

Во временно оккупированном Токмаке 15 мая тоже было тревожно: смотрите видео

Последние новости Запорожья: коротко