В Токмаке снова громко: местные сообщают о взрывах
Оккупантам тревожно на украинской земле. У них во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области снова раздались взрывы.
Мэр Мелитополя рассказал, что взрывы были слышны утром 16 мая. Буквально перед этим 15 мая в городе также было громко.
Смотрите также Россияне сосредоточили 150 тысяч войск на Юге: Жданов оценил их возможности
В Токмаке раздались взрывы
В Токмаке громко. Жители сообщают о взрывах во временно оккупированном городе,
– написал Иван Федоров.
По его данным, пока деталей нет. Дополнительную информацию следует ожидать от Генерального штаба ВСУ.
Следует отметить, что 15 мая в Токмаке прозвучала серия взрывов. Тогда советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что в Токмаке настоящее "доброе утро" от ВСУ. Однако детали не озвучил.
Иван Федоров, комментируя "хлопок" в Токмаке в понедельник, 15 мая, заметил: "А как неделю начали, так ее и проведут".
Взрывы в Токмаке 15 мая: смотрите видео
Во временно оккупированном Токмаке 15 мая тоже было тревожно: смотрите видео
Последние новости Запорожья: коротко
- Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что на юге Украины Россия не сможет удержать линию фронта. Ведь их личного состава не хватит для выполнения обороны по всей линии фронта.
- Перед этим украинская разведка сообщила, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находится ориентировочно 152 тысяч личного состава войск России.
- Враги там готовятся к обороне, однако вывозят местное население из оккупированной Херсонской и Запорожской областей. В украинской разведке объясняли, что так называемую "эвакуацию" с оккупированных территорий Юга Украины оккупанты используют как ширму для проведения контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.
- 14 мая Генеральный штаб ВСУ рассказал, что Россия свозит на Запорожское направление еще больше личного состава. Да, на полигон в районе Новопетровки оккупанты перекинули около 400 российских заключенных, завербованных ППК "Вагнера". По данным наших военных, еще одна партия таких же врагов должна была прибыть.