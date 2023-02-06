В Турции произошла серия мощных землетрясений: много погибших
Источник:Anadolu
На юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. К сожалению, есть погибшие.
Число жертв продолжает расти. Несколько построек обрушились, под завалами могут находиться люди.
В Турции произошла серия мощных землетрясений
По состоянию на утро 6 февраля уже известно о не менее 10 погибших.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов:
- Газиантеп,
- Кохроманмарос,
- Домом,
- Османет,
- Одиамон,
- Малатия,
- Шанлиурфа,
- Адана,
- Диярбакыр,
- Килис.
Последствия землетрясения в Турции / фото Anadolu
На опубликованных кадрах можно увидеть, что вокруг разрушенных зданий собрались люди в Кахраманмараше, ища выживших.
Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций оценило магнитуду землетрясения в 7,4 вблизи Кахраманмараша и города Газиантеп, недалеко от сирийской границы.
Толчки также ощутили и в Сирии
Также сильные подземные толчки, которые ощущались в Сирии одновременно с землетрясением на территории Турции, привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама. Команды спасателей приступили к разбору завалов в поисках погибших и пострадавших в квартале Эль-Арбаин.
Как говорят очевидцы, среди жителей есть жертвы. На место прибыли кареты скорой помощи.
Впоследствии стало известно о 8 погибших, извлеченных из-под обломков жилых зданий в сирийских Алеппо и Идлиби.