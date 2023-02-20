В Турции снова случилось землетрясение: в эпицентре – Хатай
Источник:Ulusal
На границе Сирии и Турции 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сообщают о разрушениях в провинции Хатай.
Об этом сообщили в ряде турецких СМИ и Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
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В Турции произошло землетрясение
В районе города Самандаг в Хатае 20 февраля произошло землетрясение магнитудой более 6.
Земля ускользала у нас из-под ног. Мы были в палаточном городке, нас невероятно трясло. Во многих местах люди топят печи. Дети были очень напуганы,
– сообщил корреспондент CNN TÜRK Бусе Девирен.
По его словам, это было невероятно сильное землетрясение – не похожее на афтершок.
"Сейчас здесь полно дыма. Наверное, те здания, которые до сих пор не рухнули, упали", – подытожил Девирен.
Смотрите видео с места происшествия
По информации Sozcu , в Хатае произошли 2 землетрясения подряд:
- в 20:04 землетрясение магнитудой 6,4 в районе города Дефне;
- в 20:07 землетрясение магнитудой 5,8 в районе Самандаги.
Понятно, что подземные толчки ощущались по всей зоне бедствия. По информации Haber Turk , подземные толчки магнитудой 6,4 залегали на глубине 16,7 километра. В результате землетрясения обрушились поврежденные здания.
В Турции снова произошло землетрясение: видео
По информации Al-Arabiya, в двух городах на севере Сирии из-за нового землетрясения обрушились дома. В результате происшествия также пострадали.
Кроме этого, на турецком телевидении сообщили о полном отключении электричества в провинции Хатай.
Мэр Атакьи, административного центра провинции Хатай, заявил, что под завалами после землетрясений находятся люди.
В результате землетрясения есть разрушение: видео
Землетрясения в Турции и Сирии: коротко
- Согласно предварительным оценкам, мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП.
- По прогнозам конфедерации турецких предприятий и бизнеса, произошедшие 6 февраля толчки магнитудой 7,7 и 7,6 нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов и еще 10,4 миллиарда долларов потерь национального дохода.
- Группа Turkonfed заявила, что потери рабочей силы обойдутся турецкой экономике в 2,9 миллиона долларов.
- От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 миллиона человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.
- В частности, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп полностью снесут и отстроят заново.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что за время поисково-спасательной операции в Турции удалось разыскать 136 украинцев. Однако, к сожалению, пять наших сограждан погибли.