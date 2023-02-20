В Турции снова случилось землетрясение: в эпицентре – Хатай

На границе Сирии и Турции 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сообщают о разрушениях в провинции Хатай.

Об этом сообщили в ряде турецких СМИ и Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

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В Турции произошло землетрясение

В районе города Самандаг в Хатае 20 февраля произошло землетрясение магнитудой более 6.

Земля ускользала у нас из-под ног. Мы были в палаточном городке, нас невероятно трясло. Во многих местах люди топят печи. Дети были очень напуганы,

– сообщил корреспондент CNN TÜRK Бусе Девирен.

По его словам, это было невероятно сильное землетрясение – не похожее на афтершок.

"Сейчас здесь полно дыма. Наверное, те здания, которые до сих пор не рухнули, упали", – подытожил Девирен.

Смотрите видео с места происшествия

По информации Sozcu , в Хатае произошли 2 землетрясения подряд:

в 20:04 землетрясение магнитудой 6,4 в районе города Дефне;

в 20:07 землетрясение магнитудой 5,8 в районе Самандаги.

Понятно, что подземные толчки ощущались по всей зоне бедствия. По информации Haber Turk , подземные толчки магнитудой 6,4 залегали на глубине 16,7 километра. В результате землетрясения обрушились поврежденные здания.

В Турции снова произошло землетрясение: видео

По информации Al-Arabiya, в двух городах на севере Сирии из-за нового землетрясения обрушились дома. В результате происшествия также пострадали.

Кроме этого, на турецком телевидении сообщили о полном отключении электричества в провинции Хатай.

Мэр Атакьи, административного центра провинции Хатай, заявил, что под завалами после землетрясений находятся люди.

В результате землетрясения есть разрушение: видео

Землетрясения в Турции и Сирии: коротко