В Украине 9 мая будут отмечать День Европы: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы. Его будут отмечать ежегодно 9 мая.

Соответствующий указ вступает в силу дня опубликования. Его обнародовали на сайте президента Украины, информирует 24 Канал.

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В Украине 9 мая будут праздновать День Европы

В указе президента говорится, что в Украине теперь будут отмечать 9 мая День Европы совместно с государствами Европейского Союза.



Соответствующий указ президента / Скриншот

Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира... И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет,

– сказал в своем обращении Зеленский.

Итак, с завтрашнего дня, 9 мая, украинцы будут чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все 9 лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения.

"Это будет День Европы – нашей союзницы, которая дает убежище украинским женщинам и детям. Не посягающая на наш суверенитет и не ставящая под сомнение наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину "вымышленным" или "искусственным" образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и её – нашу Европу!" – подчеркнул президент.

Он добавил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для празднования достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отреагировал на это. Он заявил, что Украина окончательно избавляется от советской трактовки истории Второй мировой войны.

Очень мощное решение, возвращающее нам честную историю без идеологических примесей. Украина будет отмечать победу над злом вместе с нашими союзниками и в такой последовательности, как наши союзники,

– подчеркнул Арахамия.

По его словам, 9 мая в большинстве стран отмечают День Европы. И Украина, как географическая и ценностная часть Европы, будет отмечать эту дату совместно с европейскими друзьями и партнерами.

"Мы в Верховной Раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент. А в будущем у нас будет свой День победы. День победы над рашизмом", – подчеркнул Арахамия.

Празднование Дня Европы в Украине

Напомним, что ранее в Украине каждый год в третью субботу мая отмечали День Европы. До войны на центральных площадях Киева, Харькова, Одессы, Львова проходили праздничные мероприятия.

Так, в столице строили "Европейский городок", проводили презентации об истории и культуре европейских стран, концерты.