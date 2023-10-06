Более 17 миллиардов гривен: благодаря СБУ арестовали активы трех российских олигархов
6 октября 2023, 15:46Читати новину українською
Источник:СБУ
В Украине арестовали активы нескольких российских олигархов. В их числе и Михаил Фридман, которому ранее сообщили о подозрении в финансировании российской агрессии.
Благодаря Службе безопасности в Украине были арестованы активы трех российских олигархов. Речь идет о сумме свыше 17 миллиардов гривен.
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Они финансировали поставки оружия России
По материалам СБУ арестовали активы Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Все трое входят в окружение Владимира Путина. Также они причастны к схемам финансирования поставок оружия России.
Решение суда касается 20 компаний, которыми владеют олигархи.
Арест имущества лишит фигурантов возможности получать доходы из Украины.
СБУ сообщила о подозрении Фридману
- Служба безопасности 5 сентября сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он финансировал российскую агрессию в Украине.
- Фридман с начала полномасштабного вторжения "влил" около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов России. Среди них – "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов.
- Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок России, воюющих в Украине.