В Украине отправили на "концерт Кобзона" командира роты гвардейского мотострелкового полка

В Украине ликвидирован командир роты 291 гвардейского мотострелкового полка России. Речь идет о Дмитрии Падерине.

Он погиб в Украине, потому что пришел сюда воевать, уничтожать и убивать. О ликвидации российского оккупанта стало известно 7 апреля.

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ВСУ ликвидировали вражеского командира

Успешно демобилизован командир роты 291 гвардейского мотострелкового полка старший лейтенант Дмитрий Падерин. Слава Нации. Смерть врагам,

– написал украинский военный.

Также офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" показал, как выглядел враг.



ВСУ ликвидировали Дмитрия Падерина / Фото Анатолия Штефана

Последние потери врага

По состоянию на утро 8 апреля ВСУ только за минувшие сутки ликвидировали 570 оккупантов. С 24 февраля 2022 года враг потерял 177 680 единиц личного состава. Также у врагов сотни единиц утраченной техники. В частности, по меньшей мере 3636 танков, 307 самолетов, 18 корабли и много другой техники.



Потери врага по состоянию на 8 апреля 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В России потери не признают. Только 7 апреля так называемые "оппозиционные" российские медиа насчитали и подтвердили смерти ориентировочно 20 тысяч россиян. Считали они, плюсуя те потери, имена которых удалось подтвердить. Именно так в России насчитали:

19 688 подтвержденных смертей российских военных по открытым данным на 7 апреля;

плюс 1 665 – за последние две недели;

еще 1783 – всего погибло мобилизованных.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что кое-где потери России в несколько раз превышают потери наших бойцов. В частности, кое-где – это цифра один до десяти. Поэтому нельзя сказать, что враги могут достичь какого-то стратегического преимущества.