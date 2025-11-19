Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Позаботьтесь о своей безопасности и пройдите в укрытие!
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
– написали в Воздушных силах.
Мониторы сообщили о пуске "Кинжала", но, вероятно, это была имитация. Всего, по их данным, в воздух поднялись 4 истребителя.