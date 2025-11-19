Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Подбайте про свою безпеку та пройдіть в укриття!

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали у Повітряних силах.

Монітори повідомили про пуск "Кинджалу", але, ймовірно, це була імітація. Загалом, за їхніми даними, у повітря піднялися 4 винищувачі.