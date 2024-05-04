Обвала фронта в Украине не будет, несмотря на планы России перед 9 мая и острую нехватку оружия, - NYT

Россия будет продолжать получать незначительные успехи на востоке и юго-востоке Украины. Однако, несмотря на то, что наши войска испытывают острую нехватку боеприпасов, они удержат ситуацию под контролем и не будут разгромлены до 9 мая, сакральной даты для Кремля.

Об этом изданию The New York Times на условиях анонимности рассказал американский чиновник, ссылаясь на конфиденциальную оценку американских военных.

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Правда, и другие американские чиновники не верят, что Россия имеет достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая. Они утверждают, что для этого Россия должна значительно нарастить силы, чего американские чиновники пока не фиксируют.

В то же время в США считают, что Украина сможет стабилизировать свою линию фронта благодаря новому нахождению помощи в лучшем случае – в конце лета, а в худшем – в конце года.

Отмечают, что насущными потребностями Украины сейчас являются: артиллерия, системы ПВО и боеприпасы.

"Это то оружие, которое можно передать быстрее: доставить на склады военными самолетами, а затем переправить через границу поездами или грузовиками, упаковав в паллеты, которые легко скрыть", – говорится в статье.

В ISW не видят причин для обвала фронта

Аналитики Института изучения войны в своем отчете тоже отмечают, что линия фронта в Украине "не упадет в ближайшее время, несмотря на серьезную нехватку украинских боеприпасов".

Отмечают, что военная оценка США согласуется с текущей оценкой ISW о том, что российские войска, вероятно, будут пытаться использовать тактические преимущества, чтобы достичь значительных операционных успехов в ключевых секторах, таких как вблизи Часового Яра и Авдеевки, за несколько недель до того, как военная помощь США прибудет к украинским подразделениям на передовую, но эти достижения не приведут к обвалу украинской обороны.

Ранее офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что оккупанты бросили на захват Часового Яра все ресурсы. Однако взять его под контроль до 9 мая, сакральной даты, Россия не сможет.