Про це виданню The New York Times на умовах анонімності розповів американський чиновник, посилаючись на конфіденційну оцінку американських військових.

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Зоправда, і інші американські чиновники не вірять, що Росія має достатньо сил, аби здійснити серйозний наступ до 9 травня. Вони стверджують, що для цього Росія мала б значно наростили сили, чого американські чиновники поки що не фіксують.

Водночас у США вважають, що Україна зможе стабілізувати свою лінію фронту завдяки новому находженню допомоги у кращому випадку – наприкінці літа, а в гіршому – наприкінці року.

Зазначають, що нагальними потребами України наразі є: артилерія, системи ППО та боєприпаси.

"Це та зброя, яку можна передати швидше: доставити на склади військовими літаками, а потім переправити через кордон потягами або вантажівками, упакувавши в палети, які легко приховати", – ідеться у статті.

В ISW не бачать причин для обвалу фронту

Аналітики Інституту вивчення війни в своєму звіті теж зазначають, що лінія фронту в Україні "не впаде найближчим часом, незважаючи на серйозну нестачу українських боєприпасів".

Зазначають, що військова оцінка США узгоджується з поточною оцінкою ISW про те, що російські війська, ймовірно, намагатимуться використовувати тактичні переваги, щоб досягти значних операційних успіхів у ключових секторах, таких як поблизу Часового Яру та Авдіївки, за кілька тижнів до того, як військова допомога США прибуде до українських підрозділів на передову, але ці досягнення не призведуть до обвалу української оборони.

Раніше офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що окупанти кинули на захоплення Часового Яру усі ресурси. Однак взяти його під контроль до 9 травня, сакральної дати, Росія не зможе.