В Украине объявляли о тревоге из-за взлета МиГ-31К

Воздушные силы ВСУ объявляли о тревоге во всех областях Украины. Причина в том, что взлетал МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал".

Стоит заметить, что красной вся Украина стала ориентировочно в 7:18 8 июля, отбой объявили в 7:42. Кстати, ночью россияне атаковали некоторые наши регионы ракетами, пишет 24 Канал.

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Что известно о тревоге в Украине

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!

– заявили военные в 7:20 8 июля в 7:20.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России.

Кстати, Россия в ночь на 8 июля также атаковала украинские области ракетами. В частности, враги выпустили по Житомирской области ракеты Х-101. Их запустили из российских Ту-95. Известно, что они летели в направлении Житомира.

По взлету 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России, то они могут атаковать крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Последний раз враг атаковал Украину с Ту-95 22 июня, выпустив 10 крылатых ракет Х-101/Х-555. Тогда враги запустили также 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 4 крылатые ракеты "Калибр". Украинские военные сбили 7 первых, все "Калибры" и один "Искандер".