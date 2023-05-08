Причиной тревоги по всей Украине был взлет вражеского МиГ-31К. Детальнее о ситуации – расскажет 24 Канал.
Кстати В ряде областей была тревога: Россия атаковала Одесскую область ракетами, а Киев – дронами
Украинцы уничтожили ракету "Кинжал"
- Недавно 4 мая украинские военные сбили ракету "Кинжал". Однако официально историческое событие подтвердили только 6 мая.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что враг выпустил по Украине ракету Х-47 с самолета МиГ-31К, поднявшегося в небо с аэродрома Саваслейка. По вражеской цели отработало воздушное командование "Центр" дивизионом Patriot, который может сбивать баллистические ракеты.
- Кстати, уничтожение этой ракеты официальные источники подтвердили не сразу, сначала даже было опровержение. Дело в том, что крайне важна достоверность доказательства факта.
Предыдущая воздушная тревога в Украине
- Поздно вечером 7 мая в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. Сначала причиной стала активность стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями сверхзвуковых ракет Х-22.
- Позже стало известно, что по Украине выпустили десятки "Шахидов".
- В Киеве раздались взрывы. Как оказалось, удалось сбить все выпущенные дроны – 36 штук.
- Однако по Одесской области враг выпустил ракеты Х-22. К сожалению, есть попадание в складские помещения, в результате чего есть раненые и погибшие.
- В Святошинском районе столицы из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело.
- Зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Также есть падение обломков на проезжую часть.