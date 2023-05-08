Попередня причина тривоги по всій Україні – зліт ворожого МіГ-31К. Детальніше про ситуацію – розповість 24 Канал.

До речі У низці областей була тривога: Росія атакувала Одещину ракетами, а Київ – дронами

12:13 Ситуація без змін, пусків ракет не було. Зазвичай, тривога через зліт МіГ у Росії триває орієнтовно до 1 години. До закінчення тривоги перебувайте у безпечних місцях.

12:03 Зліт МіГ-31К з авіабази у Нижегородській області "Саваслейка".

11:58 Зліт МіГ-31К ВПС Росії.



Повітряна тривога по всій Україні / Карта

Важливо! МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. До речі, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Українці знищили ракету "Кинджал"