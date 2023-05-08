Попередня причина тривоги по всій Україні – зліт ворожого МіГ-31К. Детальніше про ситуацію – розповість 24 Канал.
До речі У низці областей була тривога: Росія атакувала Одещину ракетами, а Київ – дронами
Повітряна тривога по всій Україні / Карта
Важливо! МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. До речі, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Українці знищили ракету "Кинджал"
- Нещодавно 4 травня українські військові збили ракету "Кинджал". Однак офіційно історичну подію підтвердили лише 6 травня.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що ворог випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо з аеродрому Саваслєйка. По ворожій цілі відпрацювало повітряне командування "Центр" дивізіоном Patriot, який може збивати балістичні ракети.
- До речі, знищення цієї ракети офіційні джерела підтвердили не одразу, спершу навіть було спростування. Річ у тім, що вкрай важливою є достовірність доведення факту.