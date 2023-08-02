Вторая воздушная тревога звучала в Украине: Россия поднимала МиГ-31К, что может нести "Кинжалы"
На всей территории Украины уже второй раз за утро 2 августа звучала воздушная тревога. Ее причина в том, что Кремль поднимал в небо МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Российский МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Стоит отметить, что в ночь на 2 августа Россия атаковали Киев и Одесщину дронами-камикадзе типа "Шахед", пишет 24 Канал.
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Что происходило в Украине
Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 8:17 2 августа, что Россия снова подняла с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России МиГ-31К пкс. Именно поэтому в Украине объявили ракетную опасность.
Уже на 8:40 Воздушные силы ВСУ объявили об отбое тревоги повсюду, кроме Харьковской и Донецкой областей.
По состоянию на 8:55 Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Есть угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!
– призывали военные.
Вся территория Украины была "красной" / Скриншот 24 Канала
Перед этим ориентировочно в 7:31 Воздушные силы ВСУ предупредили, что на всей территории Украины ракетная опасность. Наши военные зафиксировали взлет МиГ-31К пкс России с аэродрома Саваслейка.
Уже на 7:53 2 августа в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. "Красными" остались только Луганская область и Крым, где тревоги не прекращаются с 4 апреля и 10 декабря соответственно.
Россия атаковала Украину дронами
- В ночь на 2 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Только в небе над Киевом Воздушные силы ВСУ сбили все воздушные цели – более 10 вражеских беспилотников.
- Также враг атаковал юг Одесской области, выпустив дроны из Азовского из-за Черного моря. По данным главы Одесского ОВА Олега Кипера, Россия атаковала объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там загорелись пожары, Кремль повредил элеватор.
- Следует отметить, что угроза атаки дронами была также в Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, а также в Чернигове, Белой Церкви. Известно, что один дрон был сбит в Сумской области. Подробнее об атаке читайте по ссылке.