В Украине объявили воздушную тревогу: сообщают о взлете МиГ-31К

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Угроза от самолета, который может переносить "Кинжалы"

Первый день года не обошелся без воздушной тревоги. С российского аэродрома взлетел МиГ-31К.

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Вся Украина "покраснела"

На территории Украины объявлена ракетная опасность. Пока о пусках ракет не сообщают, однако лучше пройти к ближайшему укрытию.

Как сообщили в Воздушных силах, самолет взлетел с аэродрома Моздок.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ),

– говорится в сообщении.

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Карта тревог на 11:30 1 января 2024 года

Призываем не игнорировать сообщения об угрозе, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь.

Что известно о "Кинжалах" "Кинжал" – это российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракету могли создать на основе комплекса "Искандер-М". Ракету называют гиперзвуковой, но это не совсем корректно.

Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения для восточных областей.

МиГ несколько раз взлетал 31 декабря