В Украине объявили воздушную тревогу: сообщают о взлете МиГ-31К
На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Угроза от самолета, который может переносить "Кинжалы"
Первый день года не обошелся без воздушной тревоги. С российского аэродрома взлетел МиГ-31К.
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Вся Украина "покраснела"
На территории Украины объявлена ракетная опасность. Пока о пусках ракет не сообщают, однако лучше пройти к ближайшему укрытию.
Как сообщили в Воздушных силах, самолет взлетел с аэродрома Моздок.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ),
– говорится в сообщении.
Карта тревог на 11:30 1 января 2024 года
Призываем не игнорировать сообщения об угрозе, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь.
Что известно о "Кинжалах""Кинжал" – это российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракету могли создать на основе комплекса "Искандер-М". Ракету называют гиперзвуковой, но это не совсем корректно.
Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения для восточных областей.
МиГ несколько раз взлетал 31 декабря
- Кафиры 31 декабря, в канун Нового года, трижды поднимали в небо истребители МиГ-31К. Сначала масштабную воздушную тревогу объявили в 10.44. В Воздушных силах сообщили о взлете нескольких бортов с аэродромов Саваслейка и Моздок. К счастью, обошлось без пусков и в 11:47 объявили отбой воздушной тревоги.
- В 13:26 31 декабря в Украине снова объявили воздушную тревогу из-за взлета нескольких бортов МиГ-31К с аэродрома Моздок. Однако в этот раз оккупанты запустили ракеты. Взрывы раздавались в Кропивницком, Кривом Роге. Через несколько минут враг снова запустил "Кинжалы" в направлении Кировоградской области. Спустя почти час, в 14:15, в Воздушных силах объявили отбой.
- Третий раз враг поднял МиГ-31К около 20:06. Истребители снова взлетели с аэродрома Моздок. К счастью, обошлось без пусков и уже в 21:33 объявили отбой.