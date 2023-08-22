В Украине объявляли воздушную тревогу: пугали "Кинжалами"

На всей территории Украины днем 22 августа объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стал взлет вражеского МиГ-31К.

В 12:51 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности на территории всей страны. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти до ближайшего укрытия.

Что известно о тревоге

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывахВ Украине начали звучать отбои воздушной тревоги.Воздушные силы заявили, что зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС России с авиабазы "Саваслейка".Во всех областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили украинцев о ракетной опасности.



Карта тревог на 12:51, 22 августа / Скриншот

Что следует знать о ракетах "Кинжал" По всей территории Украины объявляется воздушная тревога каждый раз, как взлетает МиГ-31К. Он является носителем ракеты типа "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Эти ракеты гиперзвуковые – их максимальная скорость 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз. "Кинжалы" очень опасны и тем, что могут маневрировать на траектории полета.

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