В Украине объявили отбой воздушной тревоги: взлетал МиГ-31К

Утром 28 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

По всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. По состоянию на 9:40 во всех областях объявлен отбой, передає 24 Канал.

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Взлетал носитель "Кинжалов"

Воздушные силы в 9:39 сообщили об отбое угрозы. Тревога продолжалась 13 минут.

Вся Украина "покраснела" в 9:23. Воздушные силы известили об опасности из-за того, что взлетел МиГ-31К – носитель "Кинжалов".

Угрозу лучше не игнорировать и пройти до ближайшего укрытия или воспользоваться правилом двух стен в доме или квартире. Помните, простая осторожность может спасти жизнь.



В Украине объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала

О пусках ракет не сообщалось.

Тревога через МиГ-31К может быть продолжительной