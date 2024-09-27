Россия запустила "Кинжалы": в Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ

27 сентября 2024, 16:58
Читати новину українською
Автор: Ирина Чеботникова

В пять вечера 27 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога, в частности в столице, из-за взлета истребителя МиГ.

В пять вечера 27 сентября в Украине объявили воздушную тревогу. В частности, красной стала столица. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ, что повлекло объявление тревоги по всей территории.

17:05, 27 сентября

Взрывы в Хмельницкой области.

17:03, 27 сентября

Скоростная цель на Кременчуг.

17:00, 27 сентября

4 ракеты на Староконстантинов – ВС.

16:58, 27 сентября

Ракеты с юга в направлении на Староконстантинов – ВС.

16:57, 27 сентября

Зафиксированы пуски "Кинжалов", – ВС.

16:56, 27 сентября

Взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.