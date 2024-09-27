Россия запустила "Кинжалы": в Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ

В пять вечера 27 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога, в частности в столице, из-за взлета истребителя МиГ.

В пять вечера 27 сентября в Украине объявили воздушную тревогу. В частности, красной стала столица. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ, что повлекло объявление тревоги по всей территории.