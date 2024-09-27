Россия запустила "Кинжалы": в Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ
В пять вечера 27 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога, в частности в столице, из-за взлета истребителя МиГ.
В пять вечера 27 сентября в Украине объявили воздушную тревогу. В частности, красной стала столица. Это произошло из-за взлета истребителя МиГ, что повлекло объявление тревоги по всей территории.
Взрывы в Хмельницкой области. Скоростная цель на Кременчуг. 4 ракеты на Староконстантинов – ВС. Ракеты с юга в направлении на Староконстантинов – ВС. Зафиксированы пуски "Кинжалов", – ВС. Взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Взрывы в Хмельницкой области.
Скоростная цель на Кременчуг.
4 ракеты на Староконстантинов – ВС.
Ракеты с юга в направлении на Староконстантинов – ВС.
Зафиксированы пуски "Кинжалов", – ВС.
Взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.