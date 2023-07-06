Украина откажется от военного призыва: когда заработают изменения
Источник:Денис Шмыгаль
Украина планирует отказаться от призыва в армию в том виде, как он существовал до войны с Россией. Украина стремится синхронизироваться со стандартами НАТО.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что основой обороны Украины станет профессиональная армия. В то же время он подчеркнул, что Украина откажется от срочной службы после войны с Россией.
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Военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения
Глава правительства сообщил, что в то же время будут созданы два компонента резерва. По его словам, все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям.
Реформирование и видение новой украинской армии премьер обсудил во время совещания "Украинский щит" с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министрами Алексеем Резниковым, Игорем Клименко, Александром Камышиным и представителями ВСУ.
Первоочередная задача – завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа,
– отметил Шмыгаль.
Украина планирует развивать ВПК
Премьер-министр подчеркнул, что развитие ВПК станет еще одним компонентом новой украинской армии.
"Украина уже активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты", – заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе.
Шмыгаль анонсировал создание новой системы оборонных закупок, которая будет включать в себя активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование.
В Украине продолжается мобилизация: главное
- Из-за полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация. Значительных изменений в мобилизации в течение 2023 года не ожидается.
- По-прежнему мобилизации подлежат мужчины, которые являются здоровыми или ограниченно пригодными к службе. Мобилизации подлежат те, кто имеет опыт военной службы, и до сих пор не служившие.
- Отметим, что военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
- Первоначально мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.
- Недавно Верховная Рада Украины приняла закон, сужающий круг лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Правка касается тех, кто имеет родственников с инвалидностью.