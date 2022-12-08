В Украине погиб 20-летний волонтер из Швеции, который помогал эвакуировать раненых бойцов

В Украине погиб гражданин Швеции. Ему было всего 20 лет, он помогал эвакуировать раненых военных.

Парень проживал на юге Швеции. Его родных уже проинформировали.

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Волонтер погиб под Бахмутом

Волонтер погиб под Бахмутом в результате столкновения с боевой машиной. Это произошло во время эвакуации раненых с фронта.

Сообщается, что молодой человек был волонтером медицинского батальона "Госпитальеры".

Шведские СМИ также напомнили, что летом этого года в результате боевых действий в Украине погиб гражданин Швеции. 30-летний мужчина попал под снаряд у фронта в Донецкой области. Ранее он служил в Вооруженных Силах Швеции. Он принял решение уволиться, чтобы уехать в Украину.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. наши военные героически держат город и отражают атаки врага.

В ВСУ рассказали, что возле Бахмута Россия теряет до 70 человек в сутки . оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции наших военных, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия.

. оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции наших военных, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия. Недавно неподалеку от Бахмута украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-24. От одного бомбардировщика остались одни обломки . На опубликованном фото можно увидеть разбросанные фрагменты российского Су-24. Что произошло с пилотами этого бомбардировщика – неизвестно.

Михаил Подоляк заявил, что россиянам не стоит даже думать о Бахмуте . Там оккупанты потеряли уже тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных. Захватчикам посоветовали готовиться к Ялте – Ялтинскому трибуналу.

"Госпитальеры" – добровольческая организация парамедиков, активно участвующая в российско-украинской войне с 2014 года. Оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских военных и гражданских из самых горячих участков фронта.