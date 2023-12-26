Для ряда областей Украины объявили об угрозе баллистики: в Херсоне раздались взрывы

В Украине в нескольких областях раздается сигнал воздушной тревоги. Враг мощно обстреливает Херсон.

К вечеру 26 декабря в большинстве областей Украины раздался сигнал тревоги. В 18:25 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга.

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В Херсоне раздались взрывы

Через несколько минут после объявления тревоги примерно в 18:27 в Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили местные власти. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал горожан находиться в безопасных местах.

Руководитель ОВА Александр Прокудин отметил, что город находится под вражеским огнем более 2 часов. По его словам, враг применяет разное оружие.

В то же время, мониторинговые каналы пишут, что по городу ударили именно баллистикой. Официальной информации о том, каким вооружением оккупанты в очередной раз атакуют Херсон, пока нет.

Какие области "покраснели"

По состоянию на 18:39 опасность баллистики существовала для Юга Украины – это Херсонщина, Одесчина, Николаевщина, юго-восточных и центральных областей – Запорожье, Кировоградщины, Донецкой области, Харьковщины, Черкасчины, Винницкой области, западных и северо-западных: Житомирской, Ровненской, Волынской и Хмельницкой областей.

Карта воздушной тревоги / Фото alerts.in.ua

По состоянию на 18:54 в отдельных областях дали отбои по угрозе. Опасность для Юга еще остается.

Ночная атака России: сколько вражеских целей сбило украинское ПВО

В ночь на 26 декабря оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Атака продолжалась с 18:30 25 декабря до 3:00 26 декабря. Известно, что враг ударил дронами-камикадзе с двух направлений – Балаклавы и Приморско-Ахтарска.

В общей сложности противник выпустил 19 ударных беспилотников. 13 из них удалось сбить силам ПВО. Работа противовоздушной обороны по вражеским целям велась в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Также в Воздушных силах рассказали об успехе украинской тактической авиации, которая отправила крупный десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск", базировавшийся в районе Феодосии, вслед за крейсером "Москва".