США выделят новый пакет помощи, ночью Россия атаковала дронами: хронология 857 дня войны

Начались 857 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны сдерживают противника в попытках захватить украинские территории. При этом враг атакует не только на линии фронта, обстреливая мирные города ракетами, авиабомбами и дронами.

О главных новостях страны, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на сегодня, 29 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.

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