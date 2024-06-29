США выделят новый пакет помощи, ночью Россия атаковала дронами: хронология 857 дня войны
Начались 857 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны сдерживают противника в попытках захватить украинские территории. При этом враг атакует не только на линии фронта, обстреливая мирные города ракетами, авиабомбами и дронами.
О главных новостях страны, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на сегодня, 29 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.
Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": где была угроза вражеского удара
Несмотря на сложности, удалось освободить еще 10 наших гражданских. В частности, вернулись домой: В Винницкой области около трех ночи сообщали о звуках взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога. Оккупанты запустили "Шахеды" еще вечером. Воздушные силы сообщили о сразу нескольких группах дронов-камикадзе, которые двигались с южного направления на север, а также северо-запад. По состоянию на 2:30 утра 29 июня БпЛА фиксировали на юге Винницкой области, а также на Николаевщине, в центральной части. Все вражеские дроны двигались западным направлением. Также "Шахеды" угрожали и Херсонщине, направление – николаевское. Премьер Венгрии уже на следующей неделе может встретиться с президентом Украины, для того, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом. Не исключено, что встреча состоится в Украине. Соединенные Штаты отправят Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз на 150 миллионов долларов. Деньги будут выделены на оружие и боеприпасы, в частности, ракеты ПВО. Об этом на условиях анонимности сообщили два американских чиновника.
Зеленский показал фото освобожденных из плена гражданских лиц
Взрывы в Винницкой области
Россия атаковала "Шахедами" ночью
Орбан может встретиться с Зеленским
США направят Украине новый пакет помощи
Несмотря на сложности, удалось освободить еще 10 наших гражданских. В частности, вернулись домой:
В Винницкой области около трех ночи сообщали о звуках взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Оккупанты запустили "Шахеды" еще вечером. Воздушные силы сообщили о сразу нескольких группах дронов-камикадзе, которые двигались с южного направления на север, а также северо-запад.
По состоянию на 2:30 утра 29 июня БпЛА фиксировали на юге Винницкой области, а также на Николаевщине, в центральной части. Все вражеские дроны двигались западным направлением. Также "Шахеды" угрожали и Херсонщине, направление – николаевское.
Премьер Венгрии уже на следующей неделе может встретиться с президентом Украины, для того, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом. Не исключено, что встреча состоится в Украине.
Соединенные Штаты отправят Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз на 150 миллионов долларов. Деньги будут выделены на оружие и боеприпасы, в частности, ракеты ПВО. Об этом на условиях анонимности сообщили два американских чиновника.