Вечером 29 июля россияне запустили по Украине баллистическое вооружение. Одна из скоростных целей двигалась на Киевскую область, но исчезла с радаров. В Чернигове сообщали о работе противовоздушной обороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где звучит воздушная тревога?

В 18:42 военные предупредили, что в областях, где раздается воздушная тревога, существует угроза применения баллистического вооружения. Уже через минуту в небе фиксировалась первая российская ракета.

В Черниговской области прогремел взрыв после объявления тревоги. ПВО вероятно сбивала цель, двигавшуюся курсом на Киевскую область.

Мониторинговые каналы также сообщили, что в районе Гончаровского на Черниговщине летает разведывательный БПЛА, который может корректировать ракетный удар. Однако вражеское вооружение цели не достигло.

По состоянию на 18:53 воздушная тревога из-за баллистики объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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В Киеве в 19:12 прозвучал отбой тревоги. Через несколько минут тревога завершилась в остальных регионах, где объявили об опасности. Воздушная тревога звучала около 40 минут. В Черниговской области и Вышгородском районе Киевской области она длилась час и 7 минут.