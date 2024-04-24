Такой БпЛА способен самостоятельно уклоняться от предметов, которые летят в его сторону, а в целом его позиционируют, как технологию с искусственным интеллектом. Как рассказал 24 Каналу командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, ряд компаний уже действительно работают над автоматическим наведением.

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Украина совершила переворот в сфере технологий

Как украинские, так и европейские компании активно работают над тем, чтобы сделать автоматическое наведение. Оно позволит решить ряд проблем, в частности радиогоризонта, а в некоторых ситуациях влияния радиоэлектронной борьбы противника.

Это не фантастика, а реальность, которая наступила уже сегодня. Сейчас мы видим применение дрона в тылу. Посмотрим, как он будет работать непосредственно в боевых условиях,

– отметил Юрий Федоренко.

Он добавил, что уверен в том, что дроны, которые производят украинские компании, можно будет эффективно применить на фронте уже в середине лета 2024 года. Эти технологии будут все больше модернизировать.

"Я думаю, что когда мы выиграем войну и посмотрим в динамике, то увидим, что произошла не просто технологическая революция, а произошло нечто подобное, как в Первую мировую войну с авиацией, то есть безумный скачок вверх, и Украина здесь абсолютный лидер", – отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Дроны на войне: что известно