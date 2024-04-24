Такий БпЛА здатний самостійно ухилятися від предметів, які летять у його бік, а загалом його позиціюють, як технологію зі штучним інтелектом. Як розповів 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, низка компаній вже справді працюють над автоматичним наведенням.

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Україна зробила переворот у сфері технологій

Як українські, так і європейські компанії активно працюють над тим, щоб зробити автоматичне наведення. Воно дозволить розв'язати низку проблем, зокрема радіогоризонту, а в деяких ситуаціях впливу радіоелектронної боротьби противника.

Це не фантастика, а реальність, яка настала вже сьогодні. Зараз ми бачимо застосування дрона в тилу. Подивимося, як він буде працювати безпосередньо в бойових умовах,

– зауважив Юрій Федоренко.

Він додав, що впевнений в тому, що дрони, які виробляють українські компанії, можна буде ефективно застосувати на фронті вже в середині літа 2024 року. Ці технології будуть дедалі більше модернізовувати.

"Я думаю, що коли ми виграємо війну й подивимось в динаміці, то побачимо, що відбулася не просто технологічна революція, а відбулося щось подібне, як у Першу світову війну з авіацією, тобто шалений стрибок вгору, і Україна тут абсолютний лідер", – наголосив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Дрони на війні: що відомо