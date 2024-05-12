Оружие победы: Умеров объяснил, как создание Сил беспилотных систем изменит ситуацию на фронте

Министр обороны заявил, что ни одна страна в мире не создавала подобного командования, поэтому наше государство будет иметь значительное преимущество над врагом. Новый род войск должен масштабировать имеющийся опыт использования БПЛА.

Силы обороны используют дроны давно, но именно Силы беспилотных систем появились недавно – Зеленский поручил создать их 6 февраля и назначил командующим Вадима Сухаревского. 7 мая Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем.

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Что даст появление Сил беспилотных систем

Главное, чтобы люди понимали: любая война – это война возможностей. Сейчас у нас есть способность, президент подписал указ о создании командования беспилотных систем, а мы со своей стороны используем дроны как разведывательные, так и бомбардировщики, для того чтобы защищать страну,

– сказал Умеров.

По словам главы МО, следует иметь преимущество над врагом, поэтому дроны могут стать настоящим оружием победы для Украины. Создание отдельного командования – плюс, потому что этот род войск будет иметь свое военное управление.

Задачей СБС будет масштабировать опыт использования беспилотников и тактику их применения. А еще Украина будет делиться этим опытом с партнерами.

"Исследователи работают, ученые работают, предприниматели работают", – подчеркнул Умеров.

Дронов сейчас очень много, поэтому командование беспилотных систем будет координировать свои действия с другими подразделениями Сил безопасности и обороны.

"Надеюсь, что мы будем непобедимыми, имея такой род сил в Вооруженных Силах Украины", – подытожил министр обороны.