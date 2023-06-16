Может зайти в глубокий тыл оккупированных территорий: в Украине разработали БПЛА "Сыч"

Украинские специалисты представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч". Он может пролететь до 200 км и обеспечивает качественную фотосъемку. Это означает, что "Сыч" позволяет производить разведку на оккупированных территориях, а также на приграничных областях России.

Новый разведывательный беспилотник впервые представил благотворительный фонд "Вернись живым".

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В фонде отметили, что дрон уже выполняет боевые задачи на фронте в составе одного из подразделений технической разведки. Благотворители рассказали, что один комплекс "Сыч" стоит 2 миллиона гривен.

"Cыч" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише,

– добавили в фонде.

Комплекс "Cыч" состоит из:

двух разведывательных беспилотников;

катапульты для запуска беспилотника;

мобильный пункт управления.

информация о других характеристиках и производителе пока не разглашается.

Благодаря новому комплексу дальней разведки, Силы обороны должны существенно нарастить свои возможности по разведке.



Комплекс "Cыч" / Фото "Вернись живым"

Напомним, фонд "Вернись живым" также активно обеспечивает украинских военных беспилотника украинского производства "Аист-100" и PD-2.

PD-2 – это одна из лучших в своей нише украинских беспилотных авиационных систем, имеющая радиус управляемого полета до 180 км. В свою очередь у БПЛА "Аист-100" гарантирована длина маршрута 100 километров.

Добавим, что по состоянию на вечер 16 июня наши войска на Юге ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу. Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. На некоторых уволенных позициях и населённых пунктах продолжается процесс закрепления наших войск.