В Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час: изменения в регионах

Вся Украина объединилась, чтобы победить врага. Для поддержки наших защитников Офис Президента призывает остаться дома в Пасхальную ночь – для безопасности.

Во время войны в городах и поселках Украины длится комендантский час. О нем рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Комендантский час в Пасхальную ночь

Для передвижения граждан от 23 апреля 19:00 до 24 апреля 5:00 закрыты следующие области :

В Центре Украины и на Западе комендантский час начинается чуть позже. От 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля закрыты такие области :



Комендантский час в областях Украины / Инфографика ОП

На Пасху, начиная с 5:00, все украинцы могут посетить храмы своих городов. В 2022 году Пасхальное богослужение будет совершаться онлайн.

Сегодня, 23 мая, в 23:30 каждый желающий сможет приобщиться к богослужению из Михайловского Златоверхого собора в Киеве в эфире национального марафона "Единых новостей".

На Пасху в 7:30 каждый верующий сможет посмотреть онлайн-трансляцию богослужения Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве в эфире национального марафона и общественном телеканале "Культура".

В ОП рассказали о комендантском часе на Пасхальную ночь: смотрите видео