В Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час: изменения в регионах

23 апреля 2022 , 15:33
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телеграмм Кирилла Тимошенко

Вся Украина объединилась, чтобы победить врага. Для поддержки наших защитников Офис Президента призывает остаться дома в Пасхальную ночь – для безопасности.

Во время войны в городах и поселках Украины длится комендантский час. О нем рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Комендантский час в Пасхальную ночь

Для передвижения граждан от 23 апреля 19:00 до 24 апреля 5:00 закрыты следующие области :

  • Донецкая;
  • Запорожская ;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Харьковская;
  • Херсонская.

В Центре Украины и на Западе комендантский час начинается чуть позже. От 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля закрыты такие области :

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Днепропетровская ;
  • Житомирская;
  • Закарпатская ;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская;
  • город Киев.


Комендантский час в областях Украины / Инфографика ОП

На Пасху, начиная с 5:00, все украинцы могут посетить храмы своих городов. В 2022 году Пасхальное богослужение будет совершаться онлайн.

Сегодня, 23 мая, в 23:30 каждый желающий сможет приобщиться к богослужению из Михайловского Златоверхого собора в Киеве в эфире национального марафона "Единых новостей".

На Пасху в 7:30 каждый верующий сможет посмотреть онлайн-трансляцию богослужения Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве в эфире национального марафона и общественном телеканале "Культура".

В ОП рассказали о комендантском часе на Пасхальную ночь: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Мигидюк