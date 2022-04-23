В Украине в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час: изменения в регионах
Источник:телеграмм Кирилла Тимошенко
Вся Украина объединилась, чтобы победить врага. Для поддержки наших защитников Офис Президента призывает остаться дома в Пасхальную ночь – для безопасности.
Во время войны в городах и поселках Украины длится комендантский час. О нем рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
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Комендантский час в Пасхальную ночь
Для передвижения граждан от 23 апреля 19:00 до 24 апреля 5:00 закрыты следующие области :
- Донецкая;
- Запорожская ;
- Луганская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Херсонская.
В Центре Украины и на Западе комендантский час начинается чуть позже. От 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля закрыты такие области :
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская ;
- Житомирская;
- Закарпатская ;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская;
- город Киев.
Комендантский час в областях Украины / Инфографика ОП
На Пасху, начиная с 5:00, все украинцы могут посетить храмы своих городов. В 2022 году Пасхальное богослужение будет совершаться онлайн.
Сегодня, 23 мая, в 23:30 каждый желающий сможет приобщиться к богослужению из Михайловского Златоверхого собора в Киеве в эфире национального марафона "Единых новостей".
На Пасху в 7:30 каждый верующий сможет посмотреть онлайн-трансляцию богослужения Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве в эфире национального марафона и общественном телеканале "Культура".
В ОП рассказали о комендантском часе на Пасхальную ночь: смотрите видео