Строковой больше не будет: Умеров утвердил переход на службу по контракту и рекрутинг

Глава Минобороны Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики оборонного ведомства. Концепция предполагает переход украинской армии на службу по контракту.

Умеров подписал приказ об утверждении военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. Документ определяет развитие военной кадровой политики как во время действия военного положения, так и в мирное время.

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Новая концепция будет действовать в мирное и военное время

В Минобороны сообщили, что акцент концепции – гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны с Россией, а также интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с армиями государств-членов НАТО.

Новая концепция предполагает, что ВСУ перейдут на военную службу по контракту. То есть, как объяснили в Минобороны, срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

Также в ведомстве анонсировали, что в Украине будет функционировать система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом.

Другие ожидаемые результаты, декларируемые Минобороны:

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система военного учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечение их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

В Украине будут тестировать смарт-мобилизацию

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал работу над пилотным проектом по смарт-мобилизации. Эксперимент должен быть запущен через один – два месяца.

Цель смарт-мобилизации состоит в том, чтобы дать возможность добровольцам выбрать себе профессию или специальность для того, чтобы быть более эффективным в армии.

Отметим, что "Азов" в сотрудничестве с Work.ua объявили о начале рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии". На сайте поиска работы появилось 28 различных вакансий в "Азове".