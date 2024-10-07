В Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взлетел носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

Утром 7 октября по всей территории Украины прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.

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