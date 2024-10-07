В Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взлетел носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".
Утром 7 октября по всей территории Украины прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.
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Мониторинговые каналы пишут, что предварительно, в воздухе чисто. ракетная опасность продолжается до отбоя. В Киеве также слышали взрывы. В Хмельницкой области прогремели взрывы. Два "Кинжала" движутся на Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом пишут мониторинговые каналы. Мониторинговые каналы пишут о движении скоростных целей. По всей Украине прозвучали сирены. Взлетел МиГ-31К.
В Хмельницкой области взрывы
Россия запустила ракеты
Мониторинговые каналы пишут, что предварительно, в воздухе чисто. ракетная опасность продолжается до отбоя.
В Киеве также слышали взрывы.
В Хмельницкой области прогремели взрывы.
Два "Кинжала" движутся на Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом пишут мониторинговые каналы.
Мониторинговые каналы пишут о движении скоростных целей.
По всей Украине прозвучали сирены. Взлетел МиГ-31К.