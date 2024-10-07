В Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

7 октября 2024, 08:29
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Автор: Виктория Кульженко

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взлетел носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

Утром 7 октября по всей территории Украины прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.

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08:38, 07 октября

Мониторинговые каналы пишут, что предварительно, в воздухе чисто. ракетная опасность продолжается до отбоя.

08:36, 07 октября

В Киеве также слышали взрывы.

08:35, 07 октября

В Хмельницкой области взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы.

08:31, 07 октября

Два "Кинжала" движутся на Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом пишут мониторинговые каналы.

08:31, 07 октября

Россия запустила ракеты

Мониторинговые каналы пишут о движении скоростных целей.

08:30, 07 октября

По всей Украине прозвучали сирены. Взлетел МиГ-31К.