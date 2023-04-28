В Украинке обломки ракеты попали в многоэтажку: пострадал 13-летний ребенок
Источник:Руслан Кравченко
Российские захватчики ночью 28 апреля нанесли массированный удар по нашему государству. В городе Украинка на Киевщине обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку.
Среди пострадавших – ребенок. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет 24 Канал.
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В результате российского обстрела пострадал ребенок
Глава ОВА рассказал, что все вражеские цели в Киевской области уничтожены. Однако вследствие падения обломков российской ракеты произошло попадание в многоэтажку в Украинке.
Повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30.
Пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет,
– написал Кравченко.
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Украинке два человека получили травмы. На месте попадания работают спасатели и полицейские. Заметим, что позже в полиции Киевщины уточнили, что пострадавшей девочке 13 лет.
Последствия ракетного удара по Украинке / Фото МВД
Смотрите также Атака по Днепру: погибла молодая женщина и ребенок, есть много пострадавшихОбратите внимание! Ранее начальник КГВА Сергей Попко и мэр Киева Виталий Кличко рассказали, что над столицей наши защитники сбили 11 российских ракет и два беспилотника.