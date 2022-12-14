В Украину едет еще больше помощи, – госпожа посол США после атаки на Киев
Источник:Бриджит Бринк
Украина получит еще больше военной помощи по противодействию врагу от США. Штаты являются нашим надежным союзником в войне. Цинические обстрелы врага не останутся без внимания.
На утреннюю атаку дронами Киевщины уже отреагировала госпожа посол США Бриджит Бринк. Она подчеркнула, что военная помощь уже в пути.
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Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути,
– написала Бриджит Бринк.
Обратите внимание! В СМИ активно обсуждают вероятность передачи США Украине систем противовоздушной безопасности Patriot. В частности, CNN написали, что подготовка по предоставление Украине этих систем ПВО на финальной стадии.
Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов решил подогреть интерес украинцев, опубликовав постер американского фильма Patriot, отметив, что "любит просматривать американскую классику".
Атака дронами Киевщины: что известно сейчас
- Враг цинично атаковал Киевщину под утро 14 декабря, воздушная тревога звучала более 3 часов. Целью неприятеля была критическая инфраструктура. К счастью, планы врага не осуществились.
- По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в регионе прилетов нет – только последствия успешной работы ПВО. Воздушные силы сбили 13 вражеских дронов.
- Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Пострадавших среди людей нет.